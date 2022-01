Nieuwe check-up zorgt mogelijk voor uitsluitsel over deelname van Van der Poel in Herentals

Na het overslaan van Loenhout en Hulst is Herentals in principe de volgende cross van Van der Poel. De vraag is: komt hij daar wel effectief aan de start? Het is vroeg dag, want de veldrit in Herentals komt er woensdag alweer aan.

Op Nieuwjaarsdag maakte Mathieu van der Poel al opnieuw een kort ritje met de fiets. Dat is echter geen garantie met het oog op wedstrijdfitheid. Zowel Van der Poel als zijn ploeg hebben aangegeven dat een terugkeer er enkel kan komen als hij er echt opnieuw klaar voor is. Het Laatste Nieuws weet dat maandag een nieuwe medische check-up op het programma staat, die verder duidelijkheid moet bieden rond de rugproblemen van Van der Poel. Valt dit goed mee, dan kan het licht op groen gezet worden voor de X2O-cross in Herentals. RESULTAAT AFWACHTEN Alpecin-Fenix wacht sowieso het resultaat van deze controle af vooraleer het communiceert. Er kan dus wel snel zekerheid komen rond de al dan niet deelname van Van der Poel komende woensdag.