19-jarige Shirin van Anrooij bouwt mooie voorsprong uit en steekt er met kop en schouders bovenuit in Gullegem

Met de losse cross in Gullegem was daar al opnieuw een volgende veldritafspraak. Shirin van Anrooij, nog altijd maar 19, kroonde zich daar tot winnares. Met heel wat namen die ontbraken was Van Anrooij één van de kandidaten voor winst en ze stelde niet teleur.

In de regen vertrokken de dames in Gullegem, met Rochette die het beste uit de startblokken schoot. In de zandbak ging Van Anrooij erop en erover. Van Anrooij bouwde een mooie voorsprong uit van 20 seconden en die zou ze later nog verdubbelen.

Voor Rochette was het vooral achterom kijken en trachten om niet ingehaald te worden door Bäckstedt. Het hele veld was zowat uiteen geslagen, met Van der Heijden op de vierde plek en Kopecky die even verderop op de vijfde plaats rondreed.

DUEL ROCHETTE - BÄCKSTEDT

Rochette voelde steeds meer de adem van Bäckstedt in de nek. Het was slechts een kwestie van tijd eer Bäckstedt voorbij Rochette naar de tweede plaats ploeterde. Na een foutje van Bäckstedt maakte Rochette echter toch weer aanspraak op de tweede plek. Die strijd was zeker nog spannend.

Het was voor alle rensters ook diep gaan: er werden vijf ronden afgelegd, waardoor zelfs de besten in koers langer dan 50 minuten moesten rijden. Rochette had opnieuw moed gekregen en liet Bäckstedt achter in de strijd voor plek twee. De overwinning van Van Anrooij kwam nooit in het gedrang. Kopecky ging voorbij Van der Heijden nog naar de vierde plek.