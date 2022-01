📷 Wout van Aert stapt met goed gevoel op de fiets in Herentals: onze landgenoot heeft voor de cross eerst zijn Kristallen Fiets in ontvangst mogen nemen

Leuk nieuws voor Wout van Aert. Onze landgenoot zal deze middag te zien zijn in de cross van Herentals, maar voor de wedstrijd heeft hij zijn Kristallen Fiets in ontvangst mogen nemen.

Wout van Aert werd vorige maand de winnaar van de Kristallen Fiets, maar door ziekte kon onze landgenoot de prijs nog niet in ontvangst nemen. Daar is nu echter verandering in gekomen, want van Aert heeft de prijs ondertussen wel gekregen.

Hij kreeg de Kristallen Fiets namelijk net voor de cross in Herentals, waar hij deze middag in actie zal komen. Jumbo-Visma maakte het nieuws bekend op sociale media. "Wout heeft zijn Kristallen Fiets ontvangen deze ochtend", aldus de Nederlandse wielerformatie.