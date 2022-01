Optimistische Lotte Kopecky kijkt ook uit naar het BK veldrijden

Vorig jaar reed Kopecky naar een knappe tweede plaats op het BK veldrijden, achter Sanne Cant. Is ze dit jaar tot iets gelijkaardigs in staat? In de vorige crossen had Kopecky het niet altijd makkelijk, haar uitslag in Gullegem daarentegen mag wel gezien worden.

"Het is leuk om op de vierde plaats te kunnen eindigen, al waren sommige toprensters wel afwezig", reageerde Kopecky bij haar ploeg SD Worx. Sinds 1 januari draagt ze het shirt van haar nieuwe werkgever. "Ik had het goede gevoel beet."

Lotte Kopecky after her fourth place in the @CXGullegem



"It is nice to achieve a 4th place despite the absence of some of the top riders. I had a good feeling and look forward to the Belgium Championships in Middelkerke this Saturday."#wesparksuccess@LotteKopecky pic.twitter.com/rWT2yVVIwY