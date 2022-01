Pech voor Mathieu van der Poel: Nederlander zal dit seizoen niet meer in actie komen in het veldrijden door zijn rugproblemen

De rugproblemen zijn dan toch duidelijk nog niet van de baan bij Mathieu van der Poel. De Nederlandse renner van Alpecin-Fenix heeft namelijk beslist om een punt te zetten achter zijn veldritseizoen.

U zal dit seizoen in de cross niet meer naar Mathieu van der Poel moeten zoeken. De Nederlander heeft volgens Sporza namelijk beslist om dit seizoen niet meer in actie te komen in het veldrijden. Uiteraard heeft deze beslissing alles te maken met zijn rugproblemen.

Mathieu van der Poel was slechts te zien in twee crossen. Zo eindigde hij in Dendermonde nog wel op de tweede plaats, maar in Heusden-Zolder moest de Nederlander al opgeven. Aangezien hij dus niet meer in actie zal komen, zal van der Poel ook niet zijn wereldtitel verdedigen binnen enkele weken.