Thibau Nys heeft de vorm nu weer helemaal te pakken en boekt met overmacht zijn derde zege op rij

Thibau Nys heeft het dit seizoen al moeilijk gehad, maar de vorm is er nu weer helemaal. Een derde zege op rij is een feit. Nys was veel te sterk voor de rest van het veld bij de beloften heren. Ronhaar en Van de Putte konden mee op het podium.

De Azencross in Loenhout en de GP Sven Nys in Baal was al een hapje voor Thibau. Het potentieel wat hij in zich heeft, komt er nu weer helemaal uit. Dat was niet anders in Herentals, waar ook opnieuw de beste Thibau aan het crossen was.

Uit zijn eigen ploeg is er met Pim Ronhaar nochtans nog een andere belofte die in deze categorie ambities mag koesteren. Ronhaar was ook diegene die Nys het meest kon benaderen, maar Thibau stak er echt wel bovenuit in Herentals.

SPRINT OM PLEK DRIE

Aan de finish was het verschil tussen de twee ploegmaats 42 seconden, een behoorlijk grote kloof dus toch. De strijd voor de derde plaats was fel, op meer dan anderhalve minuut van Nys weliswaar. Viktor Van de Putte kon in het tweede deel van de cross nog een paar posities opschuiven: hij klopte Lennert Belmans in de sprint om de laatste podiumplek.