Tom Pidcock beleefde vreemde race in Herentals tijdens zijn strijd met Aerts: "Het verschil met Van Aert was groot"

Voor Tom Pidcock was Herentals de laatste cross voor zijn stage. Een vreemde cross ook, die Van Aert volledig domineerde. Het was voor Pidcock dus rijden voor de tweede plek. Die haalde de Brit ook binnen, na een duel met Toon Aerts.

"Het was een zware cross", zuchtte Pidcock aan de aankomst in Herentals. Hij heeft ook wel een heel druk programma achter de rug en reed een dag eerder nog in Gullegem. "Ik zei voor de cross al dat ik verwachtte om vermoeid te zijn."

Ik kreeg mijn hartslag niet naar omhoog

Dat is ook uitgekomen. "Ik kreeg mijn hartslag niet naar omhoog. Ik heb rondgereden naar best vermogen, dat was ook het idee. Mijn verzorger zei zelfs dat ik verrast was dat ik het podium haalde. Ik probeerde nog wat te pushen en mijn hartslag toch naar boven te krijgen. Het was een vreemde cross, maar ik sta toch maar weer mooi op het podium."

Enkel op het einde kwam zijn tweede plek nog min of meer in het gedrang. Het bleef opletten voor Aerts. "Toon Aerts kwam dichter in de laatste ronde, maar het is wel oké. Het verschil met Van Aert was wel groot."