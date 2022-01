Voor het eerst in 7 jaar zal Wout van Aert of Mathieu van der Poel geen wereldkampioen worden in het veldrijden: wie wint het WK voor de allereerste keer in zijn carrière?

Sinds 2015 ging de wereldtitel in het veldrijden telkens naar Mathieu van der Poel of Wout van Aert. Zo werd van der Poel vier keer, waaronder de laatste drie jaar, wereldkampioen, terwijl ook van Aert al drie keer wereldkampioen kon worden. Dit seizoen zal het WK in Fayetteville (Verenigde Staten) plaatsvinden, maar u zal daar niet moeten zoeken naar deze twee heren. Van der Poel raakt namelijk niet op tijd fit door problemen aan de rug, terwijl van Aert deze middag na de cross in Herentals heeft laten weten dat hij het WK aan zich voorbij zal laten gaan. Zo zullen we een nieuwe naam wereldkampioen zien worden, want alle renners die nu in het veld te zien zijn, zijn daar nog niet in geslaagd. Kan Tom Pidcock wereldkampioen worden of zal het toch één van onze landgenoten worden zoals een Eli Iserbyt, Toon Aerts of Michael Vanthourenhout? Het belooft alleszins razend spannend te worden.