🎥 Cofidis maakt nieuwe tenue bekend voor volgend seizoen en kiest voor enkele aanpassingen

Heel wat ploegen hebben hun nieuwe tenue voor volgend seizoen al bekendgemaakt en nu is daar ook Cofidis bijgekomen. De ploeg draait de tenue om, want komend seizoen zal de voorkant wit zijn in plaats van rood, terwijl het schoudergedeelte dan weer omgekeerd is. U kan de tenue hieronder terugvinden.

Cofidis présente son maillot pour la saison 2022. Il y a du changement pour l'équipe nordiste avec un rouge dégradé et le nom du sponsor qui se retrouve à la verticale. Le cuissard passe lui au noir. pic.twitter.com/wcGZdG0d00 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) January 6, 2022