Jumbo-Visma zal volgende week haar renners voor komend seizoen bekendmaken: Wout van Aert en co worden dinsdag voorgesteld

Jumbo-Visma heeft heel haar selectie klaar voor volgend seizoen. Alle renners die volgend seizoen de kleuren van de Nederlandse wielerploeg zullen dragen, worden volgende week voorgesteld.

Jumbo-Visma heeft een zeer sterke kern voor volgend seizoen. Zo zijn onder meer de namen Wout van Aert, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Jonas Vingegaard aan boord gebleven. Daarnaast zijn er zelfs nog enkele versterkingen bijgekomen.

Zo zal ook onder meer Rohan Dennis volgend seizoen in het shirt van Jumbo-Visma te zien zijn. Wie een overzicht wil van alle renners, zal volgende week dinsdag in zijn agenda moeten zetten, want dan gaat Jumbo-Visma alle renners voor volgend seizoen voorstellen.