Ploeg van Vanmarcke bereikt akkoord met ex-sponsor Astana en is voortaan bekend als Israel-Premier Tech

De ploeg van Sep Vanmarcke kondigt groot nieuws aan. Het heeft met Premier Tech een akkoord bereikt. Dat is de voormalige cosponsor van Astana. Het Canadese bedrijf stopte zijn partnership met de Kazachse formatie en gaat nu in zee met Israel Start-Up Nation.

Dat brengt ook een naamsverandering met zich mee. Voortaan mag de ploeg Israel-Premier Tech genoemd worden. Premier Tech is dus ook co-titelsponsor. De onderhandelingen waren al even aan de gang en zijn nu dus succesvol afgerond.

"Bij het beslissen over ons volgend hoofdstuk in het wielrennen, wilden we onze tijd nemen om de best mogelijke partner te vinden voor een samenwerking op lange termijn", verduidelijkt Jean Bélanger, CEO van Premier Tech. "Vanaf het moment dat we de gesprekken begonnen met Sylvan Adams, wist ik dat we dezelfde visie delen."

Sylvan Adams, de eigenaar van de Israëlische wielerploeg, is zelf ook verheugd met de deal. "Premier Tech zal ons helpen om onze doelen te bereiken. Ik vind het schitterend om Premier Tech te kunnen verwelkomen als co-titelsponsor en om de nieuwe outfit bekend te maken." Die is te zien in het bovenstaande filmpje en vertoont veel gelijkenissen met de tenue van 2021, al heeft het blauwe onderaan een iets ander ontwerp.