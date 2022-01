POLL: Wat betekent een WK veldrijden zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor u?

Mathieu van der Poel vs Wout van Aert: dat is op een WK veldrijden toch altijd het duel om naar uit te kijken. Alleen zullen we dat dit jaar niet te zien krijgen. Sterker nog, geen van beide veldrittoppers rijdt het WK, om uiteenlopende redenen.

Door het WK veldrijden naar Amerika te halen, wilde de UCI de cross net internationaal in de kijker zetten. Nu de twee grootste namen afhaken, draait dat heel anders uit. Anderzijds zijn er nog heel wat andere veldrijders die het beste van zichzelf geven en die nu misschien wel 'de kans van hun leven' krijgen om wereldkampioen te worden. Hoe kijkt u er tegenaan?

Kan een WK zonder Mathieu en Wout u boeien? Neen, het WK is zo gedevalueerd. 0% Ja, wat een kans voor de andere renners! 0%