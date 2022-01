Mettepenningen realistisch over overmacht WvA: "Mooie strijd voor plaatsen twee en drie" en "Dan ben ik tevreden"

Als het van Jurgen Mettepenningen afhangt, dan weet hij nu al de winnaar van zondag in Middelkerke. En ook wanneer hij zelf tevreden zal zijn.

"Als we realistisch zijn, denk ik dat de kans niet heel groot is dat iemand anders wint dan Wout van Aert", klinkt het bij Mettepenningen bij Sporza.

"Het is echt een parcours voor hem. Het is bijna een zekerheid dat Van Aert zondag zal winnen. We moeten realistisch zijn: de kans dat wij zullen winnen is 1 of 2 procent."

Mooie strijd

Toch zal er ook spanning zijn volgens Mettepenningen: "Het wordt een mooie strijd voor de plaatsen 2 en 3", klinkt het.

"Wij zullen heel blij zijn als er zondag iemand van onze ploeg op het podium staat. We hebben drie kanshebbers (Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout) en verder verwacht ik Hermans en Aerts."