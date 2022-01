Nog meer veranderingen in het peloton: EF Education-Nippo zal volgend seizoen een nieuwe naam krijgen

EF Education-Nippo zal volgend seizoen een andere naam krijgen. Op Twitter heeft de wielerformatie namelijk laten weten dat het zal verder gaan onder de naam EF Education-EasyPost.

"Nieuw jaar. Nieuwe naam. Dezelfde drive. Verwelkom EasyPost als onze nieuwe naamgevingspartner. Het team zal in 2022 en daarna door het leven gaan als EF Education-EasyPost.", aldus de ploeg.

New year. New name. Same drive. Join us in welcoming EasyPost as our new naming rights partner. The team will ride as EF Education-EasyPost in 2022 and beyond. pic.twitter.com/3ZthpiR5xY