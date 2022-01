Wout van Aert torenhoog favoriet voor het BK: "Het is mijn hoofddoel"

Zondag staat in Middelkerke het BK veldrijden op het programma. Uiteraard is Wout van Aert de grote favoriet om zichzelf op te volgen. Volgens van Aert zelf is het BK ook zijn hoofddoel dit seizoen in het veld.

Wout van Aert is zondag uiteraard de grote favoriet op het Belgisch kampioenschap veldrijden. Hij won acht van de negen wedstrijden waarin hij aan de start kwam. Toch kijkt hij vooral uit naar het BK. "Het BK is mijn hoofddoel", aldus van Aert bij Sporza. "Ik had nooit verwacht dat ik met zo veel overwinningen naar het BK kon trekken, dus dat geeft mij veel vertrouwen. Als er geen problemen zouden voorkomen tijdens de wedstrijd, sta ik er goed voor", legde Wout van Aert uit.