Gevestigde waarde ontbreekt op het BK: Ellen Van Loy heeft corona en moet passen

Een vreemd gegeven op het BK veldrijden bij de vrouwen: Ellen Van Loy is er niet van start gegaan. De 41-jarige is jaar na jaar nochtans een gevestigde waarde op het BK. Ze was zelfs zeven keer goed voor een podiumplaats. Dit jaar kan ze niet meestrijden voor de prijzen.

Ellen Van Loy deelde het triestige nieuws met de wereld via haar sociale media. "Dit had ik niet verwacht, maar gaat ook wel weer over, zeker. Ik heb positief getest op Covid." Dat maakt deelname aan het BK dus onmogelijk. 'Zoek me niet op het BK", is Van Loy duidelijk.

Uiteraard zal Van Loy wel met veel interesse volgen hoe het BK veldrijden bij de vrouwen verloopt in Lombardsijde. "Succes aan alle rensters, maar nog net iets meer aan mijn ploegmaatjes van Voldelmolen-Deceuster-Bonache. Forza dames."

Vorig jaar in Meulebeke werd Van Loy derde. Haar laatste medaille op een BK dateert van 2020 met een derde plaats in Antwerpen. Sowieso is het een gemis dat deze ervaren renster dit jaar niet kan meedoen.