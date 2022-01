Hoe BK ook onderhandelingspositie verbetert: "Tweede achter Cant is niet hetzelfde als tweede achter iemand anders"

Een goede prestatie op het BK kan ook al eens helpen voor de onderhandelingen. Sanne Cant won het BK, maar Marion Norbert-Riberolle is een mooie tweede. Zeker omdat het het allereerste nationaal kampioenschap in België was voor de genaturaliseerde renster.

Het kon dus moeilijk anders dan dat Norbert-Riberolle zich wel kon vinden in de uitslag. "Ja, ik ben tevreden", knikt ze bevestigend in de mixed zone. "Ik had het al gezegd: tweede worden achter Sanne Cant, dat is niet hetzelfde als tweede worden achter iemand anders." Het is bekend dat Cant het grote idool is van Norbert-Riberolle."

De zilveren medaillewinnares komt momenteel uit voor Starcasino. Ze heeft als semiprof een overeenkomst met haar huidige ploeg, maar die loopt af eind februari. "Ik hoop op een mooi contract en het verderzetten van mijn carrière. Dat is nog niet beslist, dat is voor achteraf."

NIEUW CONTRACT VERSIEREN

Met die tweede plaats op het BK kan ze nu wel een ferme adelbrief voorleggen, of het nu bij Starcasino is, of bij een andere ploeg. "Ik heb nog geen contract voor volgend seizoen, ik hoop er wel nog één te versieren."