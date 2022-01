Reeks van Cant nog (lang?) niet ten einde: "Tegenstand niet onderschat, in andere crossen meestrijden voor podium"

De recordreeks van Sanne Cant blijft maar duren. Dertien Belgische titels heeft ze. In andere crossen meestrijden voor het podium, is nog altijd een doel. Cant blijft ambitie koesteren en plezier halen uit het veldrijden. Zolang dat het geval is, kunnen er ook nog Belgische titels blijven bijkomen.

Het was niet Cant, wel Kopecky die van bij de start meteen enorm tekeer ging. "Ik ben redelijk rustig gebleven. Dit parcours was echt wel lastig genoeg. Ik was ervan overtuigd dat iedereen op zijn plek ging terechtkomen. Na een halve ronde maakte ik de aansluiting. Ik ben niet echt in paniek geweest", teerde Cant op haar jarenlange ervaring.

LASTIGE ZANDSTROKEN

"Bij het ingaan van de tweede ronden reden we al met twee weg. Dat had ik zeker nog niet verwacht op dat moment. De zandstroken waren lastig genoeg om het verschil te maken. Vanaf het moment dat ik daar mijn tempo en mijn lijnen kon rijden, reed ik blijkbaar redelijk snel weg", ging Cant behoorlijk vlot op weg naar de overwinning.

"Ik heb de tegenstand zeker niet onderschat", benadrukte Cant ook. "Ik was ervan overtuigd dat Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle en Lotte Kopecky er echt wel gingen staan. Met Laura Verdonschot had ik misschien net iets minder rekening gehouden. Het laatste wat je op een kampioenschap mag doen, is iemand onderschatten. Daar ben ik me wel van bewust."

HOPEN OM REEKS NOG TE VERLENGEN

Dertien keer de Belgische driekleur veroverd: wat een reeks. En gelet op haar overmacht hoeft dit zeker niet de laatste titel te zijn. "Het is moeilijk om te zeggen of deze reeks nog jaren kan blijven duren. Hopelijk wel, ja. Zolang ik mij goed in mijn vel voel en naar mijn gevoel genoeg van de sport terugkrijg, blijf ik fietsen. Misschien is dat nog één jaar, nog twee jaar of nog vijf jaar: dat kan allemaal."

De iets kortere termijn dan: is het nu alles op het WK? "Veel mensen gaan focussen op het WK. Ik vertrek maandag op een tiendaagse stage, maar dat is zowel om goed te zijn in pakweg de cross in Lille als op het WK. Ik heb het gevoel dat het nog altijd beter kan. Het doel is nog altijd om in de andere crossen mee te strijden voor het podium."