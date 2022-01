Van Sinaey toont dat ze het ook kan als topfavoriete: "Ik had veel meer stress dan op het Europees Kampioenschap"

Het is wel wat voor een 16-jarige: topfavoriete zijn op het BK. Xaydee Van Sinaey kreeg die status in Middelkerke bij de dames junioren. Ze vervulde die rol met verve. En dat wou ze ook absoluut doen, want de stress, die voelde ze wel.

Eens Van Sinaey een aardige kloof bij mekaar gereden had, ontbond ze haar duivels helemaal op het militair domein van Lombardsijde. "In de tweede ronde had ik al een mooie voorsprong, ik moest dus in de laatste ronden niet meer voluit gaan. Het was dan vooral controleren. In de tweede ronde ben ik wel redelijk diep gegaan om een mooie kloof uit te bouwen."

Het waren nochtans geen evidente omstandigheden om een cross naar je hand te zetten. "Het was zwaarder dan ik verwacht had, met de wind die ons ook parten speelde. Ik had wel een beetje stress omdat ik toch mijn rol wou waarmaken, wat uiteindelijk goed gelukt is."

Ik probeer mij redelijk rustig te houden

Want dit was toch iets heel anders dan te moeten opboksen tegen een internationaal veld. Van Sinaey liet al zien dat ze het er dan ook goed vanaf kan brengen, maar dan heeft ze veel minder te verliezen. "Ik probeer mij redelijk rustig te houden en mij niet te veel aan te trekken van de druk. Ik had veel meer stress dan op het Europees Kampioenschap, waar ik vierde werd. Het is dus wel verschillend."

Je kan het ook op een andere manier bekijken: het BK ging haar seizoen sowieso niet maken of kraken. "Op zich waren mijn resultaten dit seizoen al super. Het ging mooi zijn als ik dit nu ook nog kon doen", verwijst Van Sinaey naar het behalen van haar Belgische titel.