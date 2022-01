Wout van Aert verwacht weldegelijk tegenstand in Middelkerke: "Het is nog altijd een BK"

Daags voor hij strijdt voor de Belgische kampioenentrui, kwam Wout van Aert het parcours in Middelkerke al eens verkennen.

In totaal reed Van Aert zo'n anderhalf uur rond in Middelkerke waarvan een uur op het uitgestippelde parcours. Hij weet dus al aan wat hij zich kan verwachten morgen. "Het is een mooi maar zwaar parcours. Het zwaartepunt ligt aan het strand, dat is een heel lastige passage", klinkt het bij Sporza.

Renners zoals Iserbyt poneerden vorige week dat er toch minder zand lag dan dat ze zelf verwacht hadden, integendeel denkt Wout van Aert. "Het is natuurlijk geen tweede Koksijde maar ik vind het een echte zandcross."

Zonder materiaalpech lijkt er morgen geen maat te zullen staan op Wout van Aert. Zelf probeert hij toch de spanning erin te houden. "Het blijft een BK, makkelijk zal het niet worden. Ik verwacht meer tegenstand dan in de vorige crossen en als ze zich op voorhand al neerleggen bij de tweede plaats... Wordt het makkelijk voor mij", besluit Van Aert met een knipoog.