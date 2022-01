Acrog-Tormans viert met goud en brons bij tweedejaars: Axel van den Broek is Belgisch kampioen

Op het BK bij de tweedejaarsnieuwelingen was vooral Acrog-Tormans aan het feest. Van den Broek reed naar de Belgische titel en met Schoofs had de ploeg nog een jongeman op het podium. Neo Tielens finishte tussen hen beiden in.

Axel van den Broek behoorde zeker tot het kransje favorieten en stelde niet teleur. Hij kon zijn kracht ten volle ontplooien op het militair domein van Lombarsijde. Dat werd ronde na ronde steeds meer duidelijk: Van den Broek reed zo'n 25 seconden weg van de tegenstand. De eerste achtervolger was op twee ronden van het einde Neo Tielens, maar enkele tellen later volgde het duo Jasper Schoofs - Zander Tielens al. Er was dus nog veel mogelijk voor die tweede en derde podiumplaats. Een ronde later was de situatie nog altijd status quo. WINNAAR REAGEERT UITGELATEN Van den Broek zouden ze niet meer terughalen: hij trok zijn inspanning door en reageerde uitgelaten na het bereiken van de streep. "Het is gebeurd", riep hij al snel door de telefoon. Dit is iets om te vieren met zijn naasten. Neo Tielens hield zijn tweede plaats vast. Jasper Schoofs, ploegmaat van Van den Broek, eindigde voor Zander Tielens en pakte zo brons.