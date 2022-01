Lars Van Der Haar duldt geen tegenstand op Nederlands kampioenschap en wint derde nationale titel

Door de afwezigheid van Mathieu van der Poel leek het Nederlandse kampioenschap een open strijd te zullen worden. Niets was minder waar, Lars van der Haar domineerde van bij de start en reed met een grote voorsprong als eerste over de streep.

Van Der Haar werd in 2013 en 2014 al twee keer Nederlands kampioen veldrijden maar moest de titel de volgende 6 jaar aan Van der Poel laten. Hij werd wel nog 4x runner-up. Aangezien de regerende titelhouder niet aan de start stond, een uitgelezen kans voor Van der Haar om een hattrick te vervolledigen.

Aanvankelijk werd verwacht dat Corné Van Kessel nog even zou kunnen aanklampen bij Van der Haar maar na een kwartier koers had de renner van de Baloise-Trek Lions al een twintigtal seconden voorsprong op Van Kessel.

NK veldrijden wil niet spannend worden, Lars van der Haar is een klasse beter dan al zijn concurrenten. Halverwege lijkt de overwinning hem nauwelijks te kunnen ontgaan. #NKVeldrijden — Kees Ouwerkerk (@OuwerkerkKees) January 9, 2022

Vanaf dan was het een koud kunstje voor de Europese kampioen om naar de overwinning te soleren. De kruimels waren voor Corné Van Kessel (zilver) en Mees Hendrix (brons). Hendrix werd bovendien Nederlands kampioen bij de U23. De beloften en elite-renners stonden samen aan de start in Rucphen.

Van Der Haar is geen veelwinnaar en wint voor de derde keer dit seizoen. Als hij een cross wint, is het wel een belangrijke. Eerder dit jaar won hij namelijk de Europese titel in het veld op de VAM-berg en ook nog de Wereldbekermanche in Tabor.