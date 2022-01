Thibau Nys heeft sleutelbeen niet gebroken, wel andere diagnose gesteld en Wereldbekercross geschrapt

Thibau Nys krijgt helaas de stempel van 'pechvogel van het BK'. Een sleutelbeenbreuk heeft Nys dan toch niet opgelopen. Daar werd even voor gevreesd na de smak die hij maakte op het BK veldrijden bij de beloften. Wel dringt een herstelperiode zich op.

Thibau Nys lag al niet meer op schema voor een BK-podium toen het allemaal nog een stuk erger werd en hij in een bocht een valpartij maakte. Het deed al snel denken aan zijn val in Waterloo. Nys bleef even op zijn schouder liggen, wat deed vermoeden dat daar het letsel zich situeerde. Toen Nys toch weer rechtkrabbelde, ondersteunde hij met de ene arm de andere.

De specifieke houding van een renner die zijn sleutelbeen gebroken heeft. Zijn ploeg Baloise Trek Lions laat echter weten dat zulke breuk niet is vastgesteld. "Na zijn valpartij op het BK voor beloften onderging Thibau Nys een scan in Herentals. Uit de scan blijkt dat hij een subluxatie van het AC-gewricht opliep, de verbinding tussen het sleutelbeen en het schouderblad."

Thibau wordt niet geopereerd maar wel ingetapet om het herstel te bevorderen. Thibau past al zeker voor de wereldbekermanche in Flamanville om optimaal te kunnen herstellen. In de loop van de komende tien dagen bekijken we hoe zijn herstel evolueert. (2/2) — Baloise Trek Lions (@Baloise_Trek) January 9, 2022

Dat is dus de diagnose. Wat moet er nu gebeuren? "Thibau wordt niet geopereerd, maar wel ingetapet om het herstel te bevorderen. Thibau past al zeker voor de Wereldbekermanche in Flamanville om optimaal te kunnen herstellen. In de loop van de komende tien dagen bekijken we hoe zijn herstel evolueert." De kans lijkt klein dat Nys nog tijdig fit geraakt voor het WK veldrijden in Fayetteville eind deze maand.