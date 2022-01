Van Aert doet er ook nog Belgische titel bij: "Beste campagne sinds ik meer focus op de weg, vieren met pak friet"

Wat een campagne heeft Wout van Aert afgewerkt in het veld! En die Belgische titel, die wou hij er nog absoluut bijdoen. Zijn vijfde in het totaal: dat is wel reden om te vieren. Eens genieten van een pak friet, dat kan er nu wel af.

Eens de lichten op groen sprongen, ging Van Aert er meteen stevig tegenaan. "Ik had van bij de start goede benen. Ik was wel echt geconcentreerd, want het was een gevaarlijke start met die bergjes. Als je daar niet goed weggeraakt, verlies je veel tijd." Dat wist de topfavoriet dus te vermijden. "Het was een heel mooi kampioenschap, op deze manier."

En een gemakkelijke overwinning, toch? "Ik vind het altijd moeilijk om iets gemakkelijk te noemen, dan zou ik de rest een beetje oneer aandoen. Ik had een mooie voorsprong, maar dat wil niet zeggen dat ik niet heb afgezien. Natuurlijk is het moeilijker als je meer onder druk staat. Op dat vlak heb ik al andere kampioenschappen afgewerkt."

DANKWOORD VOOR PLOEG

Daar was Van Aert zich ook tijdens de koers van bewust. "De laatste twee ronden probeer ik vooral geen problemen meer te veroorzaken. Het zou echt stom zijn dat je dan nog eens je ketting eraf rijdt. Het was een kort, maar intens seizoen. Ik heb heel veel plezier gemaakt. Ik moet de ploeg bedanken om mij zo te ondersteunen. Ik was omringd met professionele mensen en moest mij nergens zorgen om maken."

© photonews

Kan hij deze campagne dan ook een plaats geven in zijn hele veldritcarrière? "Ik vind dat een beetje moeilijk. De manier van crossen is niet hetzelfde als wanneer je veertig crossen op een winter rijdt. Vroeger was het echt mijn hoofddoel en was dat helemaal anders qua beleving. Sinds ik meer focus op de weg is het de beste campagne die ik al gehad heb. Het is wel heel mooi om dat te bereiken."

EXTRA RUST NA WEGSEIZOEN DEED DEUGD

Is daar een verklaring voor, nu op zijn veldritseizoen kan terugkijken? "Ik heb wel meer rust genomen na het wegseizoen. Vooral achteraf heb ik gemerkt dat mij dat deugd heeft gedaan. Voorts zit ik goed in mijn vel en heb ik niet echt andere dingen gedaan." En wat nu? "Vanaf morgen gaat de focus naar de weg, deze avond ga ik wel wat vieren." Hoe gaat dat gebeuren? "Zeker met een pak friet, dat is lang geleden."