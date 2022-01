Verstrynge voerde de raad van Bart Wellens tot in de perfectie uit: "Doet deugd om die mensen ook te kunnen belonen"

Als je Bart Wellens zo emotioneel ziet reageren, weet je dat er iets speciaals aan de hand is. Verstrynge die Belgisch kampioen werd: het betekende veel. In de spannendste cross van het BK liep het goed af voor Verstrynge, na een verbluffende passage in het strand in de laatste ronde.

Verstrynge had vooraf al verkondigd dat hij niet minder kans had om te winnen dan Thibau Nys. Toen de nieuwe Belgische kampioen bij de U23 de pers toesprak, was hij nog niet op de hoogte van de val van Nys, al was laatstgenoemde sowieso niet meer vooraan geraakt. "Ik wist op voorhand dat ik evenveel kans maakte dan de anderen die aan de start stonden", klonk het vol zelfvertrouwen.

PLOEGENSPEL

Het ploegenspel kon gespeeld worden, met ook Wyseure die goed meedeed. "Ik zat heel de wedstrijd in een luxepositie. Het gat met Wyseure bleef even groot, waardoor ik zelf niet overdreven veel op kop moest rijden. Als hij er weer bijkwam, konden we nog altijd met de ploeg de titel halen. Jente Michels bleef wel constant druk zetten."

Even moest Verstrynge zelfs een kloofje toestaan. "Ik wist dat ik dat gat zo snel mogelijk dicht moest rijden. Jente was heel sterk." Desondanks schudde Verstrynge hem nog af. "Bart Wellens zei me stilletjes om als eerste het strand in te duiken. Net voor het strand ging ik naar de kop. Ik kon redelijk goed dat spoor nemen en dan zo weglopen. Dan was het nog een halve ronde op de tanden bijten."

TITEL VOOR HEEL DE OMKADERING

Een Bart Wellens, een Jan Tormans: allemaal mensen die in de wolken waren met de triomf van Verstrynge. "Die titel staat niet alleen op mijn naam, maar is voor heel de omkadering. Ik heb mijn trainer gezien, Bart was erbij. Er zijn te veel mensen om op te noemen die er voor zorgen dat ik elk weekend top aan de start kom. Het doet deugd om hen ook te kunnen belonen."

En wat betekent dit voor Verstrynge zelf? "Ik denk dat het allemaal nog een beetje moet doordringen. Het was alleszins iets waar ik al heel lang naar uitkeek. Ik weet ook wel dat dit een stap kan zijn naar een profcontract. Ik was al het hele seizoen constant en goed, maar die echte topprestatie moest er nog komen en die is er nu. Ik ben blij dat ik nu deze kampioenentrui kan aantrekken."