VOORBESCHOUWING: Wie houdt Wout van Aert van 5e tricolore in het veld?

Na veel gespeculeer, politiek getouwtrek en overlegcomités is het eindelijk zover en staan de heren zondagmiddag aan de start voor hun BK veldrijden.

Met Wout van Aert opnieuw als dé te kloppen man. Gezien de overmacht in de meeste crossen is het haast niet denkbaar dat Van Aert geen Belgisch kampioen zou worden. Van de voorbije 9 crossen waar hij aan de start kwam dit seizoen, won hij er 8. Enkel materiaalpecht kon hem in Hulst van de zege af houden.

© photonews

Ook vorig jaar trok Van Aert als favoriet naar het BK en maakte hij het met verve waar. Dit seizoen is hij nog beter. Tegelijkertijd moet een cross nog altijd gereden worden en kan er in de loop van de wedstrijd van alles gebeuren. Tegenstanderss als Eli Iserbyt en Toon Aerts mogen vooraf dus nog niet afgeschreven worden. En dan is er nog de vraag: wat met een zandspecialist als Laurens Sweeck? Stijgt die nog eens boven zich uit?

Of is het niet echt een zandparcours? Volgens Wout van Aert zelf wel na de verkenning. "Het is geen Koksijde maar er is wel genoeg zand", vertelde hij. Iserbyt gaf eerder deze week dan weer aan dat hij meer zand verwacht had.

Als Wout van Aert dan toch moet kampen met materiaalepecht, wat we hem niet toewensen, zullen we wellicht een zeer spannend BK krijgen. Iserbyt heeft een lastige maand december achter de rug maar wist in Hust wel nog 2e te worden vorige week. Toon Aerts is dan weer een kampioenschapsrenner én klopte Wout van Aert in 2019 al eens op het BK. Hij reed hem toen zelfs op 52 seconden.

ONZE STERREN VOOR HET BK VELDRIJDEN BIJ DE HEREN

*** Wout van Aert

** /

* Toon Aerts - Eli Iserbyt - Michael Vanthourenhout