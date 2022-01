Moeilijke periode voor Niels Albert: voormalig veldritkampioen rouwt om overleden vader

Niels Albert en zijn familie hebben een verlies te verwerken. De vader van Niels Albert is overleden. Dat heeft de wereldkampioen veldrijden van 2009 en 2012 zelf bekendgemaakt via zijn sociale media. Ook onze redactie leeft mee met de familie Albert.

"Rust zacht papa." Met deze woorden neemt Niels Albert afscheid van zijn vader, Herwin Joseph Albert. Het bandje rond de arm van Niels' vader op de afbeelding op het Instagramaccount van de ex-veldrijder onthult ook de geboortedatum van zijn vader: 03/03/1957.

Herwin Joseph Albert is dus 64 jaar oud geworden. Binnen een paar maanden zou hij 65 zijn geworden. Hoewel het altijd te vroeg is als je iemand moet afgeven, is het dat in dit geval dus zeker ook. We wensen Niels en zijn familie veel sterkte.