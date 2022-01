Van ruzie tussen Vansevenant en Evenepoel klopt helemaal niets: "Wist in geen honderd jaar waarvan dat kwam"

Ook voor Mauri Vansevenant is een nieuw jaar bij Quick-Step begonnen. Een nieuw jaar met Evenepoel als ploegmaat. Er deed onlangs een verhaal de ronde over een vermeende ruzie tussen de twee jonge talenten. Daar is niets van aan, stelt Vansevenant.

Het Laatste Nieuws praatte met Vansevenant in Calpe en haalde het artikel in Humo aan dat berichtte over een clash tussen Vansevenant en Evenepoel op de Olympische Spelen. "Ik heb dat artikel ook doorgekregen, maar wist in geen honderd jaar waarvan dat kwam. Ik had daar grote vraagtekens bij. Er is daar helemaal níks gebeurd hé", verduidelijkt Vansevenant aan de krant.

"Ik vond het jammer dat te lezen, dat is commotie zoeken die er niet is", vervolgt Vansevenant. "Er is daar niks gebeurd. Iedereen kan een slechte dag hebben, zeker in Remco’s situatie. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Iedereen verwachtte veel van hem, er komt veel druk bij kijken. Als je dan een slechte dag hebt op een van de grootste wedstrijden van het jaar... ben ik niet de persoon om daar extra druk op te leggen."

GOEDE RELATIE ALS COLLEGA'S

Het zijn wel twee jonge gasten met verschillende persoonlijkheden, toch? "Remco en ik kan je qua karakter niet vergelijken. Hij is wat uitbundiger, ik misschien iets stiller, maar er is nog geen enkel probleem geweest tussen ons. We hebben daar twee weken de kamer gedeeld, zonder problemen. We komen goed overeen, als het nodig is ga ik door het vuur voor hem. Niet dat wij beste vrienden zijn, maar we hebben een goede relatie."

Het was voor Vansevenant dan ook even schrikken toen plots dat bewuste verhaal de wereld werd ingestuurd. "Toen ik dat artikel las, heb ik meteen met hem gebeld. "Remco, ik weet van niets, van waar komt dat?" Hij wist ook van niets. Voor mij is dit een raadsel wie dit verteld heeft... We waren daar niet met heel veel, allemaal personen die ik relatief goed ken... Maar het doet er niet toe, de informatie is niet correct."