Evenepoel komt op terrein Alaphilippe dit seizoen: "Hebben al bewezen dat we het samen kunnen"

Remco Evenepoel gaat zich dit seizoen voor de eerste keer wagen aan de Waalse klassiekers. Het favoriete terrein van ploegmaat Julian Alaphilippe. Gaan ze dan niet in elkaars vaarwater komen?

Luik-Bastenaken-Luik staat hoog op het verlanglijstje van Alaphilippe en hij wil ook een vierde keer de Waalse Pijl winnen. “Ik wil die al zo lang rijden en wil ik er ook naartoe werken. Daarom kan de Giro zeker niet. Ik denk dat Julian en ik al bewezen hebben dat we samen kunnen rijden. Neem Overijse: terwijl ik in de aanval ben, kan hij achterin met overschot alles counteren", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ook in de Ardennen wordt het volgens Evenepoel geen probleem. Samen kunnen ze de concurrentie afmatten. "Neem de Waalse Pijl: ik zie niet in waarom ik niet aan de voet van de Muur vol zou doortrekken zodat Julian dan zijn laatste cartouche kan verschieten. In Luik kunnen we koersen zoals in Overijse: vroeg aanvallen. Ik kan van ver gaan, hij heeft een goede sprint. We zijn twee verschillende types met dezelfde capaciteiten. We begrijpen elkaar goed en kunnen perfect met elkaar koersen. Bovendien zijn we ook echt heel goed bevriend.”