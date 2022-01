Ex-toptalent van Quick Step-Alpha Vinyl krijgt meteen mooie kansen bij UAE Team Emirates: kopman in de Giro, ook de Vuelta staat op de planning

João Almeida maakte de voorbije seizoenen nog het mooie weer bij Quick Step-Alpha Vinyl, maar de jonge Portugees zal vanaf komend seizoen bij UAE Team Emirates te zien zijn. Daar weten ze al hoe zijn seizoen er ongeveer uit zal zien.

Zo zal João Almeida meteen een mooie kans krijgen in de Ronde van Italië, want daar zal de Portugese klassementsrenner volgens Wielerflits meteen voor het eindklassement mogen strijden. Almeida eindigde in het verleden al eens op de vierde en zesde plaats in het eindklassement van de Giro.

Naast de Giro zou João Almeida ook nog in een andere grote ronde te zien zijn. Zo zou de Portugees ook nog te zien zijn in de Ronde van Spanje. Almeida is niet de enigste grote naam van UAE Team Emirates in de Vuelta, want ook Pogacar zou willen deelnemen aan de Vuelta.