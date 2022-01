Fabio Jakobsen zal zijn debuut maken in de Tour de France: "eerst een rit proberen winnen, daarna zien we wel"

Bij Quick Step-Alpha Vinyl zijn er toch al enkele namen bekend voor de grote rondes. Zo is het al geweten dat Fabio Jakobsen normaal gezien de sprinter zal worden van de ploeg in de Tour de France.

Het is de eerste keer dat Jakobsen aan de Tour de France zal deelnemen. "Het wordt mijn eerste Tour ooit. Ik wil eerst een rit proberen te winnen en daarna zien we wel", legde de Nederlandse sprinter uit.

Door de aanwezigheid van Jakobsen zal Mark Cavendish, vorig jaar goed voor de groene trui, meer dan waarschijnlijk niet in de Tour te zien zijn. "Cavendish is de beste sprinter aller tijden. Het is mooi dat ik mijn kans mag wagen in de Tour en ik ben er zeker van dat Cavendish dat ook mooi vindt. We hebben elkaar altijd gesteund en zullen dat blijven doen", aldus Jakobsen en staat te lezen bij Sporza.