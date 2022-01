"Kasseien worden de rode draad": Nokere Koerse vernieuwt parcours en voorziet nog meer kasseikilometers

Bij Nokere Koerse denk je meteen aan Nokereberg. Dat blijft , maar meer dan voldoende kasseistroken zullen de koers ook mee vorm geven in 2022. De organisatie heeft het vernieuwde parcours van Nokere Koerse, vorig jaar gewonnen door Ludovic Robeet, voorgesteld.

"De finish op Nokereberg is natuurlijk al uniek; er is geen andere eendagswedstrijd die aankomt bovenop een kassei-helling. En Nokereberg blijft de rode draad. Maar kasseien worden dat nog veel meer. Danilith Nokere Koerse gaat bewust niet de Ronde van Vlaanderen en andere voorjaarswedstrijden achterna, maar kiest voor een eigen profiel", legt Robrecht Bothuyne, voorzitter van de organisatie, uit.

Ronny De Sloovere, koersdirecteur van de mannenkoers, licht verder toe: "We brengen een aantal nieuwe hellingen in het parcours; zoals de bekende Wolvenberg, maar ook de nog onbekende Petegemberg. Samen met de kasseien van o.a. de Varent, Herlegemstraat, Lange Ast, Huisepontweg en Nokereberg wordt het parcours best wel selectief."

Het wordt dus een uitdagende wedstrijd. "In totaal krijgen de renners 1171 hoogtemeters, verspreid over 13 hellingen, waarvan 9 met kasseien, voor de wielen. Die kasseien kleuren onze koers: niet minder dan 25 kilometer van Nokere Koerse bestaat uit kasseien. De afstand van de wedstrijd perken we in tot 189 kilometer. Zo willen we er een attractieve wedstrijd van maken."