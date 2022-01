Tadej Pogacar wil Ronde van Vlaanderen rijden als voorbereiding op de Tour de France, maar: "Als er kans komt, wil ik die met beide handen grijpen"

Met Tadej Pogacar krijgen we komend seizoen een verrassende naam te zien in de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen zal het Vlaamse monument rijden als voorbereiding op de kasseirit in de Tour de France.

Tadej Pogacar start zonder hoge verwachtingen in de Ronde van Vlaanderen. "Ik kom zonder persoonlijke verwachtingen. Het is mijn eerste Ronde van Vlaanderen bij de profs dus ik kom waarschijnlijk ook niet als kopman. We hebben andere renners voor deze wedstrijden zoals bijvoorbeeld Matteo Trentin", aldus Pogacar en staat te lezen bij Sporza.

Toch lijkt Pogacar ook niet zomaar aan de start staan in de Ronde van Vlaanderen. Het is een voorbereiding op de kasseirit in de Tour de France, maar je weet nooit hoe het loopt. "De Ronde van Vlaanderen is één van de allergrootste wedstrijden op de kalender, dus als ik een kans krijg, zal ik die met beide handen grijpen", legde de Sloveen uit.