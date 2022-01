Van Aert maakt de te verwachten keuzes: niet via Strade maar via Parijs-Nice richting grote afspraken in voorjaar

Jumbo-Visma heeft de ploeg voor 2022 voorgesteld en ook de keuzes van Van Aert richting het voorjaar en zijn programma. Zoals reeds vermoed werd, gaat Van Aert Parijs-Nice rijden in plaats van de Strade Bianche. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn de hoofddoelen.

Wanneer het Vlaamse wielerseizoen traditioneel begint met de Omloop Het Nieuwsblad, zal ook Wout van Aert er bij zijn op die 26ste februari. Van 6 tot 13 maart doet de Belgische kampioen dan voor het eerst mee aan Parijs-Nice. Een week na afloop van die rittenkoers staat met Milaan-Sanremo een eerste Monument op het programma.

MONUMENTENJACHT

Van Aert gaat dus opnieuw op monumentenjacht. Het liefst wint hij een Monument die nog niet op zijn palmares staat: de Ronde van Vlaanderen op 3 april of Parijs-Roubaix op 17 april. Voor die klassiekers eraan komen, heb je ook nog de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem. Tussen de Ronde en de Helleklassieker wordt ook nog de Amstel Gold Race gereden.

Na het klassieke voorjaar is het op naar de Tour de France, die voor Wout van Aert het voorbije jaar zo succesvol was. In 2022 wil Van Aert van 1 tot 24 juli proberen om zich te mengen in de strijd voor de groene puntentrui.