Van Hooydonck mee op stage bij Jumbo-Visma ondanks verlies van kindje: "Alicia heeft mij erdoor getrokken"

Nathan Van Hooydonck deelde vorige week met de wereld dat hij rouwde om het verlies van zijn kindje. Uiteraard is het een moeilijke periode voor hem en zijn partner Alicia. Wel is de renner momenteel mee op stage met Jumbo-Visma in Alicante.

WielerFlits verzorgde mee de presentatie rond de ploegenvoorstelling van Jumbo-Visma en praatte ook met Nathan Van Hooydonck over wat hij nu allemaal meemaakt. "Het was eigenlijk Alicia die heeft gezegd: 'Ga er maar gewoon naartoe, want ik denk dat het goed voor je is. Als je het na drie dagen beu bent, kom je gewoon lekker naar huis toe.'" En Van Hooydonck haalt toch weer wat kracht uit het rondfietsen met de ploegmaats.

"We hadden 31 december de begrafenis, ik ben vanaf 1 januari weer beginnen te fietsen. Ik heb die dag volgens mij vier uur gefietst en haalde daar veel voldoening uit." Tot Nieuwjaar liet Van Hooydonck de fiets wel aan de kant. "Ik had alleen de behoefte om bij Alicia te zijn. We gingen samen een beetje wandelen, samen iets doen, onze gedachten verzetten. Het was een beroerde periode. Maar dankzij Alicia kom ik er wel door."

"Ik heb het nog geen plek kunnen geven, maar ik denk dat ik op de goede weg ben", zegt Van Hooydonck over het overlijden van Thiago. "Alicia was veel rustiger dan ik bij alles wat er gebeurd is. Zij heeft mij erdoor getrokken. Ik had het moeilijk op momenten dat het beter ging met haar, en andersom, dus we konden elkaar heel goed steunen. Het feit dat ik mijn voorbereiding terug kan hervatten, heb ik 100% aan haar te danken."