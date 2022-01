Wout van Aert gaat voor Monument in 2022: "Nog veel doelen te verwezenlijken, ploeg sterker dan afgelopen jaren"

Op de teampresentatie van Jumbo-Visma kwam ook Wout van Aert aan het woord. Een Monument winnen, die ambitie kwam zoals verwacht naar voren in zijn commentaren. De sterkte van de ploeg geeft hem ook het vertrouwen dat het kan lukken.

Er zijn nog veel doelen te verwezenlijken. Op dit moment van het jaar begint de wielerkoorts altijd te stijgen, dat is bij mij niet anders. Mijn ambitie is om een Monument te winnen. Vorig jaar was een mooi jaar met veel overwinningen, maar in de allergrootste koersen heb ik net ernaast gegrepen. Hopelijk kan ik dat dit jaar veranderen. Daarom gaan we de komende periode iets anders aanpakken", verklaart Van Aert.

TITEL VERDEDIGEN IN AMSTEL GOLD RACE

Daarmee verwijst de kopman naar de keuze om Parijs-Nice te rijden. Ook gaat hij de Amstel Gold Race rijden, dit dit jaar tussen de Ronde en Parijs-Roubaix plaatsvindt. "We hebben nagedacht over hoe na de Ronde die week extra tot Roubaix te overbruggen. We kwamen tot de conclusie dat geen koers rijden tussendoor ook een beetje moeilijk was. Als er dan een mooie koers zoals de Amstel tussenligt, zou het raar zijn om die te laten liggen."

De klassieke kern van Jumbo-Visma is versterkt uit de winter gekomen. "Als je ziet hoe onze klassieke kern is uitgebreid, denk ik dat we er veel sterker voor staan dan afgelopen jaren. We werken ook met veel meer vertrouwen naar het voorjaar toe en zijn er veel meer mee bezig vanuit de ploeg. Ook de jongens die er vorig jaar al waren, zullen extra geprikkeld zijn om een plaatsje te verwerven in de selectie."