17-jarige Zoe Bäckstedt blikt terug op haar eerste drukke kerstperiode als veldrijdster: "Het is wat ik wil doen"

Zoe Bäckstedt is momenteel nog herstellende van een coronabesmetting. In de kerstperiode heeft ze ons wel kunnen verwennen met heel wat uitstekende crossprestaties. Het was de eerste keer dat Bäckstedt zo'n druk programma afwerkte op de fiets tijdens de feestdagen.

Dat is toch niet zo evident voor een meid van 17. Het jaar voordien was ze tijdens de decembermaand niet in het veld te zien. Dit seizoen werkte ze wel een volwaardig programma af in het veld met zowel juniorenwedstrijden als crossen bij de elite.

PARCOURSVERKENNING OP KERSTDAG

Tussen 4 december en 4 januari reed Bäckstedt 8 crossen, met winst bij de elite in Essen en bij de junioren in Namen en Dendermonde. Dus hoe was dat, die eerste drukke kerstperiode in de cross? "Welja, veldrijden is wat ik wil doen. Zelfs op kerstdag gingen we naar Dendermonde om het parcours te bekijken en een verkenning van het parcours te doen."

Ze heeft er dus zeker geen spijt van dat ze tijdens de feestdagen vaak op de fiets zat. Haar vader Magnus was er ook bij in België om haar te ondersteunen, zodat Zoe zich volledig op de cross kon richten. "Het is wat ik wil doen, dus ik ben gefocust op het veldrijden."