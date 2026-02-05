Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

België heeft het EK baanwielrennen afgesloten met maar liefst negen medailles. Kopecky en Bossuyt pakten goud, Nulens en het duo De Buyst en Hesters brons.

België heeft het EK baanwielrennen afgesloten met negen medailles en is daarmee tweede in de medaillestand. Enkel Groot-Brittannië, een grootmacht in het baanwielrenen, pakte nog meer medailles.

Vier keer werd een gouden medaille gepakt door een Belg. Hélène Hesters deed dat in de scratch, Lotte Kopecky in de afvallingskoers en de puntenkoers en het duo Lotte Kopecky/Shari Bossuyt in de ploegkoers op de slotdag.

Nulens pakt brons in het keirin

Op die slotdag werden er ook nog twee bronzen medailles gepakt door Belgen. Lowie Nulens deed dat in het keirin. In een finale met zes zette Nulens zich meteen in het wiel van wereldkampioen Harrie Lavreysen.

De Nederlander trok meteen stevig door, Nulens ging mee in zijn zog. Behalve de Brit Matthew Richardson, die het goud pakte, kwam er niemand meer over. Het brons was zo voor de amper 20-jarige Nulens.

Brons voor De Buyst/Hesters in ploegkoers

In de afsluitende ploegkoers kwamen Jasper De Buyst en Jules Hesters in actie. Voor de eindsprint hadden de Belgen evenveel punten als Nederland, maar Hesters trok het brons naar zich toe, de negende medaille voor de Belgen.



Eerder deze week hadden Hesters in de afvallingskoers en De Buyst in de puntenkoers ook individueel al brons gepakt. Voor België is het zo meteen het meest succesvolle EK baanwielrennen ooit geworden.