Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

Mads Pedersen moet vrezen voor zijn voorjaar na een valpartij in de Ronde van Valencia. De Deen liep een breuk in zijn sleutelbeen en pols op, maar Lidl-Trek hoopt nog.

Op zijn eerste koersdag van 2026 liep het mis voor Mads Pedersen in de Ronde van Valencia. In een afdaling net voor de laatste beklimming was er veel druk in het peloton om vooraan te zitten in het peloton.

Pedersen breekt sleutelbeen en pols

Drie renners van Lidl-Trek gingen tegen de grond met Julien Bernard, Tao Geoghegan Hart en Mads Pedersen. In het ziekenhuis werd bij Pedersen een breuk aan zijn sleutelbeen en zijn pols vastgesteld. Vrijdag wordt Pedersen in België geopereerd.

Pedersen moet vrezen voor zijn voorjaar, maar de Deen geeft de moed nog niet op. "Zijn moreel is er nog. Hij zei me dat het seizoen nog niet gedaan is", zegt zijn ploegleider Maxime Monfort bij Sporza.

Pedersen toch in de Ronde en Roubaix?

"Natuurlijk zal het moeilijk zijn voor de Vlaamse klassiekers, maar er zijn nog veel andere koersen", stelde Monfort. Maar de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april) worden pas over twee maanden gereden.

Monfort durft dan ook niet zeggen dat Pedersen daar niet zal starten, ook al weet hij dat het moeilijk zal zijn. "Uit het verleden weten we dat het mogelijk is om Parijs-Roubaix voor te bereiden op de rollen en te winnen."