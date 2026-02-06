Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer
Foto: © photonews

Er lijkt maar geen einde te komen aan het succes van Mathieu van der Poel. José De Cauwer grijpt de kans om eens de houding van Adrie van der Poel te prijzen.

Het moet wat zijn als je zoon op de weg grote successen opstapelt en in het veldrijden de man is met de meeste wereldtitels. Zeker als de vader zelf ook coureur is geweest. In een reportage bij Sporza, die uitgezonden werd op de dag van het WK veldrijden, komt De Cauwer aan het woord over hoe Adrie zich presenteert.

"Elke ouder is trots op zijn kinderen. Het mooie aan Adrie is dat hij niet met de borst vooruit loopt en uitstraalt: zie eens hier. Hij zou dat totaal anders kunnen doen. Nu is Adrie niet de meest ... Ja, hoe zou ik dat zeggen?" De Cauwer was wat aan het zoeken naar zijn woorden, waarop Adrie inpikte. "Zeg het maar." De Cauwer moest zich dus niet inhouden.

Adrie neemt het op voor zijn zoon Mathieu

"Ik zal het wel zeggen ook. Daarvoor kennen we elkaar goed genoeg", moest de voormalige bondscoach lachen. "Hij is niet de meest aimabele man die er rondloopt en naar iedereen wuift. Hij lijkt een beetje nors voor sommige mensen, maar hij verdedigt wel zijn zoon als vaderfiguur. Dat mag, en dat moet ook", vindt De Cauwer dit perfect normaal. 

Wat De Cauwer vooral wil aanstippen, is dat Adrie zichzelf niet in het middelpunt van de belangstelling zet, ondanks dat zijn zoon is uitgegroeid tot een absolute wereldtopper. Volgens De Cauwer is enige lof voor Adrie dus wel op zijn plaats. "Ik vind dat hij er nog heel braaf mee omgaat. Veel anderen zouden hoger van de toren blazen."

Waardige houding bij Adrie van der Poel

Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne
Dat zou in dat geval zelfs misschien terecht zijn, maar het is ook belangrijk om je waardig te gedragen en dat doet Adrie dus absoluut. Zelfs bij een topper als Mathieu komen er overigens mindere dagen of tegenslagen aan te pas. 

Jose De Cauwer
Adrie Van Der Poel
Mathieu Van Der Poel

