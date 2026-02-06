Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

Af en toe lees je best iets opzienbarends over de koers. Patrick Lefevere staat erom gekend dat hij stevig durft uithalen, omgekeerd zie je dat veel minder. Voormalig Vueltawinnaar Chris Horner heeft besloten om daar verandering in te brengen.

Op zijn YouTube-account haalt Horner er een column van Lefevere zelf bij om heel wat kritiek op hem te geven. Zo lacht de Amerikaan met het ongenoegen van Lefevere richting Ralph Denk, die al enkele jaren Evenepoel wou weglokken. Volgens Horner hanteerde Lefevere exact dezelfde werkwijze toen hij polste bij Ayuso.

Vervolgens wordt een uitspraak van Lefevere over het WK 2024 belicht, namelijk dat Pogacar die dag niet onverslaanbaar was. "Ik vind het een heel goed voorbeeld, want ik ben er volledig mee akkoord. Het enige wat nodig was, is dat de ploegmaats van Evenepoel en Van der Poel samen reden en de vlucht controleerden. Laat Pogacar 25 kilometer solo rijden en maak dan de oversteek wanneer hij helemaal kapot zit."

Leerde Soudal Quick-Step Evenepoel tactisch te weinig?

Horner vindt het ironisch dat uitgerekend Lefevere ditzelfde argument maakt. "Jij bent degene die Evenepoel ontdekt heeft en naar de ploeg heeft gebracht. En na zes-zeven jaar heb je Evenepoel nog altijd niet geleerd wat te doen in zo'n situatie met Pogacar? Jij was manager van Soudal Quick-Step en je hebt Evenepoel niet geleerd om zijn ploegmaats samen te houden als Pogacar vertrekt op 100 kilometer van de meet?"

Horner vindt de columns van Lefevere hilarisch. "Als je ze leest, zou je denken: Lefevere is geweldig. Man, je had zes jaar om hem te coachen, en dan is hij nog niet voorbereid op een tactiek van Pogacar die solo vertrekt? Nu moet ik onder de indruk zijn van het feit dat je zegt dat je in plaats van de Belgische bondscoach met andere landen had gepraat om samen te werken? Dat is belachelijk!"

Horner geeft reden voor vertrek Evenepoel

De Vueltawinnaar van 2013 heeft nog een pittige boodschap voor Lefevere. "Vraag je je af waarom Evenepoel bij Soudal Quick-Step wou weggaan? Het is omdat jullie niet genoeg deden om hem te helpen een betere renner te worden. Ik ben niet zeker of Red Bull hem tactisch kan helpen, maar in elk geval rijdt hij in een betere ploeg."