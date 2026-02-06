Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Af en toe lees je best iets opzienbarends over de koers. Patrick Lefevere staat erom gekend dat hij stevig durft uithalen, omgekeerd zie je dat veel minder. Voormalig Vueltawinnaar Chris Horner heeft besloten om daar verandering in te brengen.

Op zijn YouTube-account haalt Horner er een column van Lefevere zelf bij om heel wat kritiek op hem te geven. Zo lacht de Amerikaan met het ongenoegen van Lefevere richting Ralph Denk, die al enkele jaren Evenepoel wou weglokken. Volgens Horner hanteerde Lefevere exact dezelfde werkwijze toen hij polste bij Ayuso.

Vervolgens wordt een uitspraak van Lefevere over het WK 2024 belicht, namelijk dat Pogacar die dag niet onverslaanbaar was. "Ik vind het een heel goed voorbeeld, want ik ben er volledig mee akkoord. Het enige wat nodig was, is dat de ploegmaats van Evenepoel en Van der Poel samen reden en de vlucht controleerden. Laat Pogacar 25 kilometer solo rijden en maak dan de oversteek wanneer hij helemaal kapot zit."

Leerde Soudal Quick-Step Evenepoel tactisch te weinig? 

Horner vindt het ironisch dat uitgerekend Lefevere ditzelfde argument maakt. "Jij bent degene die Evenepoel ontdekt heeft en naar de ploeg heeft gebracht. En na zes-zeven jaar heb je Evenepoel nog altijd niet geleerd wat te doen in zo'n situatie met Pogacar? Jij was manager van Soudal Quick-Step en je hebt Evenepoel niet geleerd om zijn ploegmaats samen te houden als Pogacar vertrekt op 100 kilometer van de meet?"

Horner vindt de columns van Lefevere hilarisch. "Als je ze leest, zou je denken: Lefevere is geweldig. Man, je had zes jaar om hem te coachen, en dan is hij nog niet voorbereid op een tactiek van Pogacar die solo vertrekt? Nu moet ik onder de indruk zijn van het feit dat je zegt dat je in plaats van de Belgische bondscoach met andere landen had gepraat om samen te werken? Dat is belachelijk!"

Horner geeft reden voor vertrek Evenepoel

Lees ook... Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek
De Vueltawinnaar van 2013 heeft nog een pittige boodschap voor Lefevere. "Vraag je je af waarom Evenepoel bij Soudal Quick-Step wou weggaan? Het is omdat jullie niet genoeg deden om hem te helpen een betere renner te worden. Ik ben niet zeker of Red Bull hem tactisch kan helpen, maar in elk geval rijdt hij in een betere ploeg." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Chris Horner
Patrick Lefevere
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

08:00
Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

07:00
📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

11:35
Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne Naast de fiets

Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne

11:00
Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

10:00
Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

19:00
Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

09:00
Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

08:30
🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

17:16
Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

07:30
Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

20:00
Stevige domper voor Evenepoel in Valencia: organisatie grijpt in

Stevige domper voor Evenepoel in Valencia: organisatie grijpt in

15:00
Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

21:30
Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

20:30
Evenepoel won meteen drie keer: Bakelants is niet onder de indruk

Evenepoel won meteen drie keer: Bakelants is niet onder de indruk

05/02
Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

18:00
Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

16:30
"Bijna onmogelijk" tegen Van der Poel: moet Pogacar zijn droomkoersen vergeten?

"Bijna onmogelijk" tegen Van der Poel: moet Pogacar zijn droomkoersen vergeten?

16:00
Radicale ommezwaai: Evenepoel doet het helemaal anders bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Radicale ommezwaai: Evenepoel doet het helemaal anders bij Red Bull-BORA-hansgrohe

05/02
Opnieuw goud! Kopecky en Bossuyt nemen weerwraak op EK baanwielrennen

Opnieuw goud! Kopecky en Bossuyt nemen weerwraak op EK baanwielrennen

14:15
Mathieu van der Poel kon naar Lefevere, maar één iets hield hem bij Roodhooft

Mathieu van der Poel kon naar Lefevere, maar één iets hield hem bij Roodhooft

14:00
Een nieuwe Van Aert? Georges (5) treedt in de voetsporen van zijn vader

Een nieuwe Van Aert? Georges (5) treedt in de voetsporen van zijn vader

13:30
Cian Uijtdebroeks moet iets toegeven over zijn debuut in de Tour de France

Cian Uijtdebroeks moet iets toegeven over zijn debuut in de Tour de France

13:00
Opvallende transfer moet forfait geven: Alpecin-Premier Tech onthult oorzaak

Opvallende transfer moet forfait geven: Alpecin-Premier Tech onthult oorzaak

05/02
"Is dat nog realistisch?": Wout van Aert is eerlijk bij start van hoogtestage

"Is dat nog realistisch?": Wout van Aert is eerlijk bij start van hoogtestage

05/02
Drie kopmannen in de lappenmand: Lotto-Intermarché komt met update

Drie kopmannen in de lappenmand: Lotto-Intermarché komt met update

05/02
Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch weet niet wat hij ziet van Pogacar

Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch weet niet wat hij ziet van Pogacar

05/02
Opvallende move in Valencia: Evenepoel doet zijn plan uit de doeken

Opvallende move in Valencia: Evenepoel doet zijn plan uit de doeken

04/02
Na tweede Europese titel: Lotte Kopecky heeft nog één doel voor ogen

Na tweede Europese titel: Lotte Kopecky heeft nog één doel voor ogen

05/02
📷 Talent van Soudal Quick-Step getuigt over aanrijding: "Alsof mijn leven niets waard was"

📷 Talent van Soudal Quick-Step getuigt over aanrijding: "Alsof mijn leven niets waard was"

05/02
Voorjaar in gevaar: zwaar verdict voor Mads Pedersen na valpartij op eerste koersdag

Voorjaar in gevaar: zwaar verdict voor Mads Pedersen na valpartij op eerste koersdag

05/02
Remco Evenepoel spreekt zich opvallend uit over de Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel spreekt zich opvallend uit over de Ronde van Vlaanderen

04/02
Bakelants stelt zich vragen bij uitspraak van Uijtdebroeks over transfer

Bakelants stelt zich vragen bij uitspraak van Uijtdebroeks over transfer

04/02
🎥 Toon Aerts geeft forfait voor cross in Maldegem en duikt op heel bekende plaats op

🎥 Toon Aerts geeft forfait voor cross in Maldegem en duikt op heel bekende plaats op

04/02
Ex-renner Nicolas Roche overvallen op straat: "Moeilijk te geloven wat er is gebeurd"

Ex-renner Nicolas Roche overvallen op straat: "Moeilijk te geloven wat er is gebeurd"

04/02
Evenepoel zal het niet cadeau krijgen: stevige concurrent daagt hem uit

Evenepoel zal het niet cadeau krijgen: stevige concurrent daagt hem uit

04/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Cian Uijtdebroeks Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Mads Pedersen Lotte Kopecky Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Adrie Van Der Poel Gerben De Knegt Van Eetvelt Lennert Hugo Houle Jens Voigt Marion Norbert-Riberolle Yves Lampaert Sven Nys Maxime Monfort Tim Merlier Jonas Abrahamsen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved