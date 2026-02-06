Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

Iedereen in het peloton heeft het grootste respect voor Mathieu van der Poel, ook al geeft hij zijn collega's dikwijls het nakijken. Zijn koerswijze dwingt dit respect af.

Dat heeft Michael Matthews nog eens onderstreept. De inmiddels 35-jarige Australiër is zelf een sterke coureur. Hij won meerdere etappes in de drie grote ronden, werd al eens tweede op het WK en is al jaren goed voor een resem ereplaatsen in de klassiekers. Alleen zou hij wat het klassieke werk betreft graag eens die echt grote vis vangen.

Vooral Milaan-Sanremo staat nog op zijn radar. Eind vorig jaar verklaarde Matthews nog dat hij grootheden als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar niet vreest en die koers alleen rijdt met het hoogste in gedachten. Dat is uiteraard best ambitieus. Tijdens zijn bezoek aan The Roadman Podcast is La Primavera dus ook opnieuw ter sprake gekomen.

Matthews denkt na over sprint tegen Van der Poel

Zijn doelstelling komt er immers wel op neer dat hij Van der Poel en Pogacar moet kloppen. Wie vormt de grootste hindernis? "Ik denk dat ze beiden een probleem zijn voor mij", lacht Matthews. "Van der Poel is snel aan de finish. Het zou tegen hem een spannende sprint worden", denkt hij aan een scenario waarin ze beiden vooraan rijden.

Matthews zou er in elk geval geen 'neen' tegen zeggen om op een bepaald moment samen met Van der Poel de kop van de koers te vormen. Al dan niet met Pogacar erbij. "Van der Poel is geen renner die niet zal koersen. Hij zal nooit zeggen: "Ik rijd niet want Tadej is mee". Mathieu is een echte racer en daarom hebben we allemaal respect voor hem."

Koersstijl Van der Poel bevalt velen

Lees ook... Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel›

Het zijn mooie woorden van Matthews aan het adres van Van der Poel. Het palmares van de Nederlander spreekt voor zich en dwingt ook al bewondering af. Toch is het dus vooral zijn koersstijl die hem in het peloton een graag geziene gast maakt.