📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard past voor de UAE Tour na een val en ziekte. Zijn ploeg Visma Lease a Bike bevestigt dat hij eerst volledig wil herstellen voor hij opnieuw koerst.

Uitstel van het competitiedebuut voor Jonas Vingegaard

Vingegaard zou in de UAE Tour zijn eerste wedstrijd van het seizoen rijden, maar die planning wordt aangepast. De renner kwam recent ten val tijdens een training en werd daarna ziek. De combinatie van beide factoren maakt dat een snelle terugkeer niet haalbaar is.

Hij geeft aan dat hij uitkeek naar zijn deelname. “Ik keek er echt naar uit terug te keren naar de UAE Tour”, klinkt het op de sociale media van Visma Lease a Bike.

De teleurstelling is groot, maar hij benadrukt dat de beslissing noodzakelijk was. “Het is beter eerst volledig te herstellen.” Daarmee legt hij de focus op een verantwoorde opbouw richting zijn volgende doelen.

De afmelding betekent dat een aangekondigd duel met Remco Evenepoel niet doorgaat. De UAE Tour start op 16 februari, maar Vingegaard zal daar niet aan de start verschijnen.

Hersteltraject

De Deen wil pas opnieuw koersen wanneer hij volledig fit is. Hij verwijst naar de impact van de val en de daaropvolgende ziekte. “De combinatie van de valpartij en de daaropvolgende ziekte hebben dit echter noodzakelijk gemaakt.”



