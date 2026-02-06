Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

Red Bull-BORA-hansgrohe blijft maar winnen, nu opnieuw met Remco Evenepoel. Jan Bakelants en Michel Wuyts vermoeden dat de komst van Evenepoel daar toch iets mee te maken heeft.

Met winst in de tijdrit van de Ronde van Valencia staat de zegeteller van Red Bull-BORA-hansgrohe in 2026 al op zes. Daarmee staat de Duitse ploeg voorlopig samen aan de leiding met UAE Team Emirates-XRG.

Evenepoel zorgt voor kentering bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Vorig jaar won de Duitse ploeg slechts 23 keer, pas midden mei werd de kaap van tien zeges bereikt. Michel Wuyts en Jan Bakelants denken dan ook dat de komst van Evenepoel voor een kentering heeft gezorgd.

"Los van het feit dat Evenepoel die ploeg een impuls geeft, dat mag wel duidelijk zijn, stel ik vast dat Vlasov hier zeer gemotiveerd is", zei Michel Wuyts bij VTM GO tijdens de tijdrit. De ploegmaat van Evenepoel werd tweede op acht seconden.

Bakelants zag mislukt voorjaar in 2025

"Het is een groot verschil met vorig jaar", vindt ook Jan Bakelants. "Het was toen een bont allegaartje die geen duidelijke richting vond. Er was zwaar ingezet op het voorjaar, maar daar raakten ze kant nog wal."

"Dan was er nog Lazkano die tegen de dopinglamp liep. Tratnik en Pithie waren nergens. Het was een zware ontgoocheling, zeker met de vele miljoenen die Red Bull in de ploeg had gestoken", stelt Bakelants.



Die kar lijkt met Evenepoel nu gekeerd te zijn. In het Vlaamse voorjaar zal het wellicht opnieuw zoeken zijn naar de Duitse ploeg, maar in de heuvelklassiekers zal Evenepoel de ploeg wellicht ook bij de hand nemen.