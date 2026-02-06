Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

De Noordzeecross in Middelkerke nadert, maar de organisatie ziet dat meerdere toppers hun veldritseizoen al hebben afgesloten. Luc Verschueren licht toe welke impact dat heeft.

Geen Thibau Nys in Middelkerke

Organisator Luc Verschueren liet eerder deze week weten dat hij contact had met Thibau Nys om dit weekend toch nog deel te nemen aan de Noordzeecross in Middelkerke. Ondertussen hadden ze opnieuw contact met elkaar.

“Hij wil wel, maar hij mag niet”, laat Verschueren weten aan Het Nieuwsblad. De organisator had gehoopt op een sterk deelnemersveld, maar moet vaststellen dat veel renners hun focus al naar de weg verlegd hebben. Daardoor blijft de lijst met grote namen beperkt.

Mathieu van der Poel, Thibau Nys en Tibor Del Grosso bereiden zich voor op hun wegcampagnes. Ook andere renners hebben hun veldritprogramma afgerond. Middelkerke ontvangt wel enkele gevestigde waarden, maar niet de absolute toppers die doorgaans het publiek aantrekken.

Streep door de rekening

Verschueren erkent dat dit gevolgen heeft voor de commerciële aantrekkingskracht van het evenement. Hij noemt de aanwezige renners degelijk, maar minder publieksvriendelijk dan de grote trekpleisters van de voorbije jaren.

De organisator vreest dat het aantal toeschouwers lager zal uitvallen dan in vroegere topedities. “Ik hoop dat we een zes- à achtduizend fans kunnen aantrekken.” Hij geeft aan dat dit vandaag als een goed resultaat beschouwd moet worden, gezien de afwezigheid van de grootste namen.





Hij verwijst naar vroegere edities waarin tot 18.000 supporters aanwezig waren. Die tijden liggen volgens hem ver achter de organisatie, die nu vooral inzet op het beperken van financiële risico’s. “We zijn al blij als we break-even draaien”, besluit hij.