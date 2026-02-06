Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

Momenteel heeft de ploeg van Wout van Aert met Jonas Vingegaard een ferme troef voor het rondewerk. De Deen zal echter ook niet eeuwig meegaan en bij Visma-Lease a Bike denken ze al aan de opvolging.

Op de eigen website onderstreept Visma-Lease a Bike nog eens dat het langetermijndoel het winnen van een grote klassieker of de Tour is met een renner uit het eigen programma. Daarom lanceert de ploeg dit voorjaar een klimtest-initiatief voor jeugdrenners, die gericht zal zijn op het identificeren en ondersteunen van jongeren met klimtalent.

"Aan de hand van gestandaardiseerde klimtests in de Belgische Ardennen bieden wij talentvolle wielrenners de kans om hun capaciteiten te tonen in een objectieve, prestatiegerichte omgeving", laat Visma-Lease a Bike weten. Alle rennertjes die in Europa wonen en op zelfstandige basis naar België kunnen reizen, mogen zich aanmelden.

Beperkte mogelijkheden voor klimmers in jeugdkoersen

Visma-Lease a Bike heeft een goede reden om met dit initiatief voor de dag te komen. "In het jeugdwielrennen, met name in Noord- en West-Europa, bieden wedstrijdparcoursen vaak beperkte mogelijkheden voor lichtgewicht klimmers om zich te onderscheiden." Dat maakt het voor ploegen ook moeilijker om die klimtalenten te ontdekken.

"Dit initiatief speelt in op die leemte door de focus expliciet te leggen op klimprestaties, waardoor renners hun kwaliteiten kunnen laten zien, los van wedstrijddynamiek", maakt Visma-Lease a Bike zich sterk. De geselecteerde renners zullen deelnemen aan gestandaardiseerde klimtesten, die gehouden worden in de Belgische Ardennen.

Visma zoekt renner voor Ardennen en de Tour

Visma-Lease a Bike gaat dus op zoek naar jonge talenten die op termijn kunnen doorgroeien naar de rol van kopman in de Ardennenklassiekers, waar de ploeg vaak minder sterke troeven heeft, of zelfs in de Tour de France.