Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

Een verhaal over een bewuste aanrijding op training schokt de wielerwereld. Ex-Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke werd slachtoffer van verkeersagressie.

Via haar Instagram Stories onthult Vandenbulcke wat haar afgelopen woensdag overkomen is. Ze heeft het over een 'extreem agressieve verkeerssituatie' die 'fataal had kunnen aflopen'. Het begon volgens Vandenbulcke toen een bestuurster roekeloos van haar oprit reed en haar bijna aanreed. Dat was al het begin van een stevige discussie.

"Dat escaleerde volledig. De vrouw begon ons achterna te rijden en begon te roepen en te schelden." Het was dus een echte achtervolging: onwerkelijke taferelen. "Ze vroeg zelfs versterking van haar vriend. 3 km verder kwamen ze met twee auto's achter ons aangereden om mij en mijn collega-fietser elk apart te intimideren en te blokkeren."

Autobestuurster achtervolgt Vandenbulcke

Slechts heel even leek alles te bedaren. "Dankzij omstaanders leek de situatie even te kalmeren, maar niet veel later reed de vrouw opzettelijk met haar auto tegen mijn achterwiel", getuigt Vandenbulcke. "Toen we onze rit verderzetten, bleef ze ons achtervolgen met gevaarlijk en roekeloos rijgedrag. We probeerden haar af te schudden via een grindpad."

Ook deze poging maakte nog geen einde aan het hele incident. "Bij het oprijden van dat pad is ze opnieuw langs achter op mij ingereden waardoor ik ten val kwam, waarna ze vluchtmisdrijf pleegde. De politie is ter plaatse gekomen en het dossier wordt verder onderzocht." In elk geval was het stevig schrikken voor de Belgische kampioene van 2019.

Duidelijke boodschap van Vandenbulcke



Vandenbulcke besluit haar mededeling op sociale media door nog eens te benadrukken dat agressie in het verkeer levensgevaarlijk is. Laten we daarom oproepen om zelfs bij een dispuut in het verkeer toch enig gezond verstand te behouden.