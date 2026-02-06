Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

Remco Evenepoel won dan wel de tijdrit in de Ronde van Valencia, maar de dynamiek is helemaal veranderd omdat de verschillen niet meetelden voor het klassement. Daar moet Evenepoel zich toch ook even over beraden.

Evenepoel heeft zijn vierde overwinning van het seizoen beet na zijn tijdritzege, maar zou in een normale wereld nu leider geweest zijn in de Ronde van Valencia. Met een tijdrit op het programma was hij een stevige kanshebber op eindwinst. Dat is hij nu nog altijd, maar de weg naar een eventuele eindzege wordt wel een stuk moeilijker.

Misschien zal de organisatie en de neutrale wielerfan de verhoogde kans op spanning wel toejuichen. Voor Evenepoel zelf is het toch wel een domper. VTM NIEUWS vroeg hem dan ook aan de aankomst in Alginet of hij zijn tactisch plan moet hertekenen. "Neen. De mannen die voor mij staan, gaan er normaal nog tussenuit vliegen."

Evenepoel verandert geweer niet van schouder

Daar maakt Evenepoel zich geen zorgen over. Hij heeft daar wel een punt mee, maar hij had anders al meer tijd genomen op de concurrenten die nu achter hem staan maar nog gevaarlijk uit de hoek kunnen komen. Evenepoel vindt het dus geen reden om het geweer van schouder te veranderen en maakt zich er niet al te druk in.

Vandaag staat de derde etappe op het programma. Er wordt vertrokken in Orihuela en gefinisht in San Vicente del Raspeig. "Een nieuwe dag, met een lastig tussenstuk", heeft Evenepoel te zeggen over deze rit van net geen 160 kilometer. "We zullen wel zien wat er kan en wat er niet kan", laat hij in het midden of hij zelf al iets onderneemt.

Houdt Evenepoel zich nog koest of niet?

In de finale gaat het wel stevig op en af, maar de aankomst ligt na een afdaling. Als Evenepoel zich nog een dagje koest houdt, dan zal de beslissing in de Ronde van Valencia wellicht vallen in de pittige bergrit van komende zaterdag.