Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan

Dit wordt het eerste volledige seizoen van Sep Vanmarcke als ploegleider van Soudal Quick-Step. Van der Poel en Pogacar kloppen in de grote koersen, die uitdaging is voor hem in die rol het summum.

Hierover liet Vanmarcke zich al uit bij een ander medium. Ook in een exclusief gesprek met Wielerkrant heeft hij het over de mogelijke scenario's om Van der Poel en Pogacar toch eens te kunnen verrassen. "Er zijn verschillende scenario's voor, maar die moeten zich natuurlijk voordoen in de koers. Het is geen PlayStation", beseft Vanmarcke.

De theorie en de praktijk kunnen soms heel verschillend zijn in de koers. "Je kunt niet een geijkt patroon uittekenen in de briefing en die dan omzetten in de klassiekers. Je moet een plan maken, maar je moet heel flexibel zijn in die planning. Er gebeurt zoveel. Daar moet je op het juiste moment op inspelen", kent Vanmarcke de opdracht.

Waarschuwingen voor Van der Poel en Pogacar

Vanmarcke toont zich strijdlustig om het gevecht met Van der Poel en Pogacar aan te gaan, omdat ook voor hen niet alle scenario's overeind zullen blijven. "Zij gaan niet altijd even goed zijn. Ze gaan niet elk jaar op honderd kilometer van de meet kunnen vertrekken. Ze gaan niet elk jaar een even sterke ploeg hebben die hen tot diep in de finale brengt."

Dat zijn toch wel stevige waarschuwingen die Vanmarcke richting hen durft te sturen. "Als we bij Soudal Quick-Step als eenheid sterk genoeg vertegenwoordigd zijn, dan staan we ook veel sterker dan één individu. Van daaruit moeten we proberen om kansen te creëren. Daar moeten we goed over nadenken, maar daar gaat de flow van de koers ook beslissend in zijn."

Plannen vooraf moeten bijgestuurd kunnen worden

Het wordt dan ook rekenen op een goede impuls vanuit de volgwagen. "Op het moment zelf kunnen we dan zeggen: jongens, nu gaan we het zo doen." Als we één ding uit dit betoog onthouden, is het dat de vooraf gemaakte plannen zeker niet heilig zijn.