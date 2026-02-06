Interview Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan

Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dit wordt het eerste volledige seizoen van Sep Vanmarcke als ploegleider van Soudal Quick-Step. Van der Poel en Pogacar kloppen in de grote koersen, die uitdaging is voor hem in die rol het summum.

Hierover liet Vanmarcke zich al uit bij een ander medium. Ook in een exclusief gesprek met Wielerkrant heeft hij het over de mogelijke scenario's om Van der Poel en Pogacar toch eens te kunnen verrassen. "Er zijn verschillende scenario's voor, maar die moeten zich natuurlijk voordoen in de koers. Het is geen PlayStation", beseft Vanmarcke.

De theorie en de praktijk kunnen soms heel verschillend zijn in de koers. "Je kunt niet een geijkt patroon uittekenen in de briefing en die dan omzetten in de klassiekers. Je moet een plan maken, maar je moet heel flexibel zijn in die planning. Er gebeurt zoveel. Daar moet je op het juiste moment op inspelen", kent Vanmarcke de opdracht.

Waarschuwingen voor Van der Poel en Pogacar

Vanmarcke toont zich strijdlustig om het gevecht met Van der Poel en Pogacar aan te gaan, omdat ook voor hen niet alle scenario's overeind zullen blijven. "Zij gaan niet altijd even goed zijn. Ze gaan niet elk jaar op honderd kilometer van de meet kunnen vertrekken. Ze gaan niet elk jaar een even sterke ploeg hebben die hen tot diep in de finale brengt."

Dat zijn toch wel stevige waarschuwingen die Vanmarcke richting hen durft te sturen. "Als we bij Soudal Quick-Step als eenheid sterk genoeg vertegenwoordigd zijn, dan staan we ook veel sterker dan één individu. Van daaruit moeten we proberen om kansen te creëren.  Daar moeten we goed over nadenken, maar daar gaat de flow van de koers ook beslissend in zijn."

Plannen vooraf moeten bijgestuurd kunnen worden

Lees ook... Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"
Het wordt dan ook rekenen op een goede impuls vanuit de volgwagen. "Op het moment zelf kunnen we dan zeggen: jongens, nu gaan we het zo doen." Als we één ding uit dit betoog onthouden, is het dat de vooraf gemaakte plannen zeker niet heilig zijn.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sep Vanmarcke
Mathieu Van Der Poel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

16:00
Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

13:30
Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

13:00
Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

15:00
Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne Naast de fiets

Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne

11:00
Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

12:30
Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

09:00
📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

11:35
Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

10:00
"Bijna onmogelijk" tegen Van der Poel: moet Pogacar zijn droomkoersen vergeten?

"Bijna onmogelijk" tegen Van der Poel: moet Pogacar zijn droomkoersen vergeten?

05/02
Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

08:30
Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

08:00
Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

07:30
Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

07:00
1
Mathieu van der Poel kon naar Lefevere, maar één iets hield hem bij Roodhooft

Mathieu van der Poel kon naar Lefevere, maar één iets hield hem bij Roodhooft

05/02
Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

21:30
Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

20:30
Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch weet niet wat hij ziet van Pogacar

Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch weet niet wat hij ziet van Pogacar

05/02
Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

20:00
Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

19:00
Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

18:00
🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

17:16
Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

16:30
Stevige domper voor Evenepoel in Valencia: organisatie grijpt in

Stevige domper voor Evenepoel in Valencia: organisatie grijpt in

05/02
Opnieuw goud! Kopecky en Bossuyt nemen weerwraak op EK baanwielrennen

Opnieuw goud! Kopecky en Bossuyt nemen weerwraak op EK baanwielrennen

05/02
Een nieuwe Van Aert? Georges (5) treedt in de voetsporen van zijn vader

Een nieuwe Van Aert? Georges (5) treedt in de voetsporen van zijn vader

05/02
Cian Uijtdebroeks moet iets toegeven over zijn debuut in de Tour de France

Cian Uijtdebroeks moet iets toegeven over zijn debuut in de Tour de France

05/02
Opvallende transfer moet forfait geven: Alpecin-Premier Tech onthult oorzaak

Opvallende transfer moet forfait geven: Alpecin-Premier Tech onthult oorzaak

05/02
"Is dat nog realistisch?": Wout van Aert is eerlijk bij start van hoogtestage

"Is dat nog realistisch?": Wout van Aert is eerlijk bij start van hoogtestage

05/02
Drie kopmannen in de lappenmand: Lotto-Intermarché komt met update

Drie kopmannen in de lappenmand: Lotto-Intermarché komt met update

05/02
Evenepoel won meteen drie keer: Bakelants is niet onder de indruk

Evenepoel won meteen drie keer: Bakelants is niet onder de indruk

05/02
Na tweede Europese titel: Lotte Kopecky heeft nog één doel voor ogen

Na tweede Europese titel: Lotte Kopecky heeft nog één doel voor ogen

05/02
📷 Talent van Soudal Quick-Step getuigt over aanrijding: "Alsof mijn leven niets waard was"

📷 Talent van Soudal Quick-Step getuigt over aanrijding: "Alsof mijn leven niets waard was"

05/02
Voorjaar in gevaar: zwaar verdict voor Mads Pedersen na valpartij op eerste koersdag

Voorjaar in gevaar: zwaar verdict voor Mads Pedersen na valpartij op eerste koersdag

05/02
Radicale ommezwaai: Evenepoel doet het helemaal anders bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Radicale ommezwaai: Evenepoel doet het helemaal anders bij Red Bull-BORA-hansgrohe

05/02
Bakelants stelt zich vragen bij uitspraak van Uijtdebroeks over transfer

Bakelants stelt zich vragen bij uitspraak van Uijtdebroeks over transfer

04/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Wout Van Aert Mads Pedersen Lotte Kopecky Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Adrie Van Der Poel Florian Vermeersch Van Eetvelt Lennert Hugo Houle Marion Norbert-Riberolle Jens Voigt Sven Nys Yves Lampaert Tim Merlier Maxime Monfort Nicolas Roche

Nieuwste reacties

dirkprd@hotmail.com dirkprd@hotmail.com over Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved