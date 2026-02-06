Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

Wout van Aert laat soms op onverwachte momenten blijken dat hij fan is van een bepaalde trend. Plots is zijn liefde voor het virtuele wielrennen weer helemaal terug.

Die indruk krijgen we alleszins als we een blik werpen op het Strava-account van Van Aert. De laatste drie trainingsritten die hij daar heeft gepubliceerd, zijn virtuele trainingsritten. Van Aert maakt ervan gebruik om reclame te maken voor ROUVY, de wielerapp waar hij beroep op doet om indoor de conditie te kunnen onderhouden.

Dit soort apps worden door profrenners gehanteerd wanneer ze binnen op de rollen rijden. Enkele jaren geleden won het virtuele wielrennen aan populariteit, omdat het toen het enige was wat zowel profrenners als recreatieve fietsers konden doen. Gelukkig is dat nu niet langer het geval, maar af en toe komt het toch weer centraal te staan.

Abrahamsen verwijst naar het winterweer op Sierra Nevada

Van Aert verkondigde dat het trainen via ROUVY voor hem de ideale voorbereiding was op de hoogtestage in de Sierra Nevada. Bovendien deelde hij via Strava een link waardoor ROUVY-gebruikers korting konden krijgen. Jonas Abrahamsen reageerde meteen op dat eerste bericht. "Ik heb de ski's klaarliggen voor jou", verzekerde de Noor.

Momenteel worden er lichte sneeuwbuien voorspeld op de Sierra Nevada, wat maakt dat het daar geen ideale trainingsomstandigheden zijn. Daar komt binnenkort wel verandering in. Inmiddels heeft Van Aert nog wat virtuele ritten online geplaatst. Zo heeft hij een training 'in Zwitserland' achter de rug en schrijft hij bij zijn laatste bericht: "Dweilen met de kraan open".

Ook Victor Campenaerts reageert

Lees ook... Een nieuwe Van Aert? Georges (5) treedt in de voetsporen van zijn vader›

Op zijn meest recent gedeelde cijfers reageert niemand minder dan Victor Campenaerts. Hij grapt dat hij onder de indruk is van de gemiddelde snelheid van Van Aert. "38,4 avg, en dat op hoogte! Dan moet je goed zijn! Jammer dat we je wattages niet kunnen zien, zou erg interessant zijn!"